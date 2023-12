Vláda přitom zapomíná na to úplně nejjednodušší řešení, jímž je zvýšení porodnosti. To by ale znamenalo podporu mladých rodin, která nemůže končit jen zvýšením rodičovského příspěvku, byť je potřeba. Zkrácení doby jeho výplaty mladým rodinám už nepomůže, naopak zvýší jejich nejistotu, protože ne každý chce dávat děti do školky ve třech letech, nemluvě o tom, že školek je málo a jsou plné. Protismyslné je při zkrácení rodičovské zrušení školkovného. Nemluvě o fatálním problému s nedostatkem bytů, které jsou navíc kvůli cenám pro mladé rodiny nedostupné, přičemž stoupají i nájmy. Tohle všechno zvýšení porodnosti nenapomáhá.

Je smutné, že cíleně zvýšit porodnost až na 194 tisíc dětí narozených v roce 1974 se podařilo jen v době normalizace, kdy se také zvýšila výstavba bytů až na 97 tisíc. To není volání po návratu do Husákových dob, ale připomenutí, že to jde. Kromě výstavby bytů tomu napomohly zvýšené přídavky na děti a novomanželské půjčky.

Když stouply ceny potravin a složenek a přestala subvence dětského oblečení i potřeb, porodnost klesla na 130 tisíc. K tomu přispěl i fakt, že dospěly populačně slabší ročníky, pořád to však bylo více než dnes. Samozřejmě že s lety se změnily potřeby lidí, ale stále platí, že když mají mladé rodiny větší dlouhodobé jistoty včetně možnosti mít kde bydlet, aniž by se člověk zadlužil na 20 let, a byla by zajištěná místa ve školkách a školách i podpora rodičovství, projevilo by se to. To by ale znamenalo vidět dále než na jedno volební období a hledat konsenzus.