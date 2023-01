Babišovo agresivní vystoupení na tiskové konferenci mělo ještě jednu vadu: nastolilo hlavní téma dalších dní – válku, mír, bezpečnostní témata. Tedy terén, v němž byl doma spíše bývalý náčelník generálního štábu a předseda vojenského výboru NATO, nikoli byznysmen Babiš. Což se zřetelně ukázalo ve chvíli, kdy dostal v České televizi jednoduchou otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky v NATO a poslat své vojáky při napadení Polska či pobaltských států do těchto zemí.

Zřejmě proto se rozhodl v kampani honit několik zajíců a pracovat s více motivy – Pavel je vládní kandidát a vláda je asociální, Česku hrozí totalita; Babiš jako zkušený politik i outsider; jako milý i agresivní lídr; věřící a pověrčivý; ostrý kritik Petra Fialy a jeho budoucí spolupracovník; partner stalinisty Skály, SPD, demonstrantů na Václavském náměstí… Pokud tomu někdo rozuměl, musel vidět, že je to jen taktika nadbíhající všem, nikoli soudržný program, na jehož plnění bude Babiš pět let opravdu usilovně pracovat.

To vše bylo příliš i pro některé významné osobnosti ANO – moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura dali veřejně ve volbě přednost Petru Pavlovi. To se schopnému lídrovi nemůže stát.

Naopak – působil většinou agresivně, jako ten „vytočený“, nezvládal věrohodně obhajovat roli mírotvorce a vedle zpochybnění závazků v NATO udělal ještě jednu hrubou chybu, kvůli které nejspíš ztratil desítky tisíc příznivců SPD. V debatě na Novinkách zapochyboval, že by SPD mohlo vyhrát volby a uchazečem o post premiéra by pak byl Tomio Okamura. A po doplňující otázce odmítl, že by SPD mohlo být někdy vládním partnerem hnutí ANO. Což Tomio Okamura vzápětí přeložil do závěru: expremiéra nevolit.