KOMENTÁŘ: Nezapomínat na oranžové tsunami - Alex Švamberk

Andrej Babiš si tak může mnout ruce, je to pro něj před volbami dar z nebes, který mu spadl do klína, aniž by se jakkoli snažil. Protože vládou podpořené kandidáty takové jednání poškodí.

Jako by na ministerstvu zdravotnictví zapomněli na „oranžovou tsunami“ a co ji vyvolalo. K vítězství ČSSD v krajských a pak i v senátních volbách v roce 2008 vedl pokus tehdejší vlády o reformu zdravotnictví, který začal zavedením poplatků ve výši třicet korun za návštěvu u lékaře, což je a i tehdy byla banální částka. I ta ale stačila, aby ODS oboje volby prohrála.

To, že sociální demokracie už není parlamentní stranou, rozhodně neznamená, že se podobné tsunami nemůže opakovat s ještě horšími následky. Tentokrát by nevyneslo k moci levici, sice zatracovanou, leč dodržující základní demokratické zásady, ale populisty včetně těch nahnědlých.

Je jasné, že udržet pohromadě pětihlavou koaliční saň není lehké, pokud ho však premiér Petr Fiala nechá pokračovat v prosazování plánu, jenž neměl kladnou odezvu, naznačuje to, že buď nemá sílu prosadit své názory proti minoritnímu koaličnímu partnerovi, nebo mu to vyhovuje. Těžko rozhodnout, co by bylo horší.