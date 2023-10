KOMENTÁŘ: Neposmívejme se Slovákům - Alex Švamberk

Poslední průzkum STEM ukázal, že by ve volbách zvítězilo ANO s téměř jednatřiceti procenty, přičemž SPD by dostalo skoro jedenáct procent. TOP 09, STAN a KDU-ČSL se pohybují na hranici volitelnosti, Piráti by nezískali ani deset procent a ODS se musí spokojit se třinácti.

ANO by nemělo problém sestavit vládu, ať už s SPD, nebo s její tichou podporou. Jasně, že ANO není Směr a Babiš není Fico. Babiš se nesnažil získat podporu odpůrců očkování, ale i on se vyhraňuje proti pomoci Ukrajině a ve vypjaté atmosféře před druhým kolem prezidentské volby odmítl poslat naše vojáky do Polska nebo pobaltských zemí, pokud by byly napadené.

Oba jsou populisté. Fico tvrdší a nekompromisnější, ale oba dokážou vystihnout pocity voličů, jejich obavy, ať už z ekonomické krize spojené s válkou, nebo z migrantů, i jejich potřeby a slibovat jim „ano, bude líp“. Oba se vyhraňují proti EU, protože na to část voličů slyší, vadí jim příliš byrokratický postoj Bruselu, ale oba si současně dobře uvědomují, že bez EU a jejích dotací by se jejich zemím dařilo hůře. Proto se ona rétorika nepřelévá do reálné politiky, i když samozřejmě nelze předjímat, co nastane. Nelze však zapomínat, jak jsou dotace důležité pro byznys podniků ve svěřenském fondu a jak Fico prosazoval euro.

ANO stále na výsluní. Piráti jsou pod 10 procenty

Oba také luxují voliče ultranacionalistickým stranám, které mají často na až nahnědlé názory. Slovenská luďácká Republika, které je až moc radikální, se nakonec do Národní rady Slovenské republiky nedostala, takže další modernější pohrobci linie Tiso -Hlinka skočili jako Kotlebovci, kteří vypadli z parlamentu. SNS skončila jen těsně nad pětiprocentní hranicí, kterou je nutné překonat, aby se dostala do parlamentu.

S obdobou pohrobků luďáků se u nás vzhledem k odlišné historii obou zemí vypořádávat nemusíme, u nás není na co navazovat, protože na našem území třetí říše zřídila protektorát a neudělala z nás vazalskou republiku. Ale že se na Slovensku podařilo je vyštípat, je dobře.

I v České republice se ANO snaží poté, co de facto vysálo ČSSD, lovit v kalných vodách, i když to zatím nechává spíše SPD. Protože jsou volby ještě daleko, může se vedení ANO rozhodnout, jestli je pro něj výhodnější, když se do Poslanecké sněmovny dostane PRO 2022 nebo Trikolóra, či jsou bez šance a je lepší přetáhnout jejich voliče.

Vysmívat bychom se neměli ani levicovosti Slovenska. Směr žádnou sociální demokracií už není, používá líbivé sociálnědemokratické rétoriky, stejně jako to dělá u nás Andrej Babiš, což přináší hlasy voličů. Není jich však tolik, jako má ANO, protože na Slovensku je ještě sociálnědemokratická strana Hlas Petra Pellegriniho. Právě kvůli tomu Směr získal jen necelých 23 procent, protože Hlas měl skoro patnáct procent. U nás podobná strana chybí, takže má ANO usnadněnou roli.