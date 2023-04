Podle Stajnury se nejnižší sazba zvýší z deseti na čtrnáct procent a prostřední, patnáctiprocentní, se zruší. Vlastně můžeme být rádi, že ta nejvyšší zůstane na 21 procentech a nezvedne se na 22 nebo 23 procent, jak to prý navrhovali zástupci STAN a TOP 09.

Lidumilně působící fakt, že daň z přidané hodnoty u potravin klesne o jeden procentní bod, nemůže nijak zakrýt, že DPH u léků a veřejné dopravy stoupne z deseti na čtrnáct procent a u vodného a stočného nebo tepla má stoupnout z deseti na 21 procent. Vodu a teplo přitom potřebuje každý. A léky zejména děti, starší a nemocní lidé, kteří si se svými příjmy moc vyskakovat nemohou. Na všechny by taky dopadlo zvýšení sazby DPH u přeprav komunálního odpadu.

Něco z toho může padnout, protože právě tyto body se nelíbí lidovcům, kteří chtějí zachovat tři sazby. To však nic nemění na faktu, že původně tak ambiciózní vláda nemá mnoho invence, jak zalepit díru v rozpočtu. A navzdory tomu, že Stanjura po poprasku kolem DPH slíbil krácení rozbujelých dotací, jejichž čerpání se stalo „regulérním průmyslovým odvětvím“. Sám ale přiznal, že příjemci dotací se budou bránit, což u změny DPH nehrozí.

Daň z přidané hodnoty, která se na příjmu z daní podílí téměř polovinou, se navíc snadno vybírá a jejímu placení je obtížné se vyhnout. Zvýšení jejích sazeb představuje nejjednodušší způsob, jak zajistit vyšší příjem rozpočtu, protože nakupovat – ať už zboží, nebo služby – musí každý.

Pravice však tímto krokem popírá zásady, na nichž stojí. Očekávat od pravicové vlády silné sociální cítění, to by bylo contradictio in adjecto, absurdní protimluv, protože každý má přece být odpovědný sám za sebe a sám o sebe se má postarat. Mantrou pravice a zejména ODS je však nezvyšovat daně, a zmiňovaná „úprava sazeb DPH“ není ničím jiným než jejich zvyšováním. Navíc tento krok zcela podkopává snahu zkrotit inflaci. Po změně DPH inflace, kterou se příliš krotit nedaří, zase stoupne.

Je ovšem smutné, že vláda za rok a půl nedokázala přijít s jiným řešením propadu příjmů rozpočtu. Ukazuje to na naprostý nedostatek invence. Ony by byly i jiné cesty, možná ne s takovým přínosem, ale jistě možné. Omezení podpory stavebního spoření ovšem naráží na odpor mocných stavebních spořitelen, které se dokážou bránit lépe než obyčejný občan. O zvýšení daně z nemovitosti se hovořilo, ale nikdo už nedokázal přijít s ideou, že by se zpoplatnily investiční byty, daň by zůstala stejná u bytu nebo domu, kde by měl plátce trvalé bydliště, ale zvýšila by se u dalších nemovitostí k trvalému bydlení. I parkovací místo pro druhé auto stojí výrazně víc než první a nikdo se kvůli tomu nedurdí.

Nemluvě o možnosti zvýšit daň z příjmu firem, která u nás činí jako v Polsku 19 procent, ovšem ve všech ostatních sousedních zemích je vyšší. Na Slovensku je to 22 procent, v Rakousku 25 procent a v Německu je ještě výše, tam se to ovšem liší podle spolkové země. Zvednout ji o jeden dva procentní body, to by k masovému odchodu firem nevedlo. Bylo by to však proti duchu ODS, která přece daně nezvyšuje, progresivní daň považuje za nejhorší rouhání a v rámci vylepšování image pomohla nenáviděné Babišově vládě zrušit superhrubou mzdu, na což nyní rozpočet doplácí.

Rozpolcená však není jen vláda, která už dávno zapomněla na slib, že nebude jednat chaoticky a bude zveřejňovat jen návrhy, u kterých panuje v kabinetu shoda. Ještě že má koalice jen pět členů.

Schizofrenně působí i sám Stanjura. Vyřazení točeného piva ze snížené sazby zdůvodňoval slovy: „Pivo je alkohol a tam žádný důvod pro to, aby alkohol byl ve snížené sazbě, já osobně nevidím.“ Zřejmě zapomněl, jak o pár dnů dříve obhajoval, že se při zvýšení daně z hazardu sníží (!) daň pro loterijní společnosti z 35 na 25 procent v případě kamenných poboček a na 30 procent na internetu. Což zdůvodňoval tím, že loterie jsou méně nebezpečné při vzniku závislosti na gamblerství – jenomže i pivo je méně nebezpečné než vodka. Působí to absurdně do té doby, než si uvědomíme, že Stanjura je ze stejné ODS jako poslanec Marek Benda, který v listopadu navrhoval snížit daně loterijním společnostem z 35 na 23 procent. Spolustraníkovi je potřeba jít na ruku, ať to stojí, co to stojí, i když se třeba vybere méně daní, v tomto případě to státní kasa unese.