KOMENTÁŘ: Korupce na Ukrajině je problém, ale ne ten hlavní - Alex Švamberk

Rozčilení prezidenta Volodymyra Zelenského se nelze divit, Ukrajině by se další vojáci hodili, i když je otázka, zda by lidé, kteří se chtějí vyhnout vojně, byli tou pravou posilou. Morálku a odhodlání bojovat však takovýto skandál nezvyšuje a vládu i ministerstvo obrany poškozuje.

Do korupce nebyli zapleteni jen lékaři, kteří poskytovali falešná lékařská potvrzení. Zapojené byly do schématu i vojenské správy, které po pravosti údajů na lékařských zprávách nepátraly, za což dostávaly část z úplatků.

Navíc to není první skandál na ukrajinském ministerstvu obrany. Už na začátku roku se provalily předražené nákupy potravin pro armádu. Cena za dodané brambory, vejce, jablka nebo zelí byla často dvakrát až třikrát vyšší než na trhu, a než dodavatelé deklarovali v daňových přiznáních. A přišli na další fintu – dodávat potraviny jako službu, což jim umožňovalo zvedat ceny. Do rukou jim hrálo, že se od začátku války nezveřejňují jména dodavatelských firem. To stálo místo náměstka Vjačeslava Šapovalova. Objevily se však i další podezřelé nákupy, jako podivně lehké „zimní“ bundy z Turecka a hlavně předražená munice. Zemí, kde se dá pořídit munice pro sovětské zbraně s jinou ráží, je omezený počet, navíc Bulharsko nebylo ochotno kvůli zachování vztahů s Moskvou a dodávek fosilních paliv z Ruska prodávat zbraně na Ukrajinu, takže šly nákupy přes různé prostředníky, kteří si mastili kapsu.

Na Ukrajině vždy bujela korupce, pamatuju si, že před nějakými pěti lety taky nakupovala brambory za jedenapůlkrát až dvakrát vyšší cenu, než byla na tržištích, přitom šlo o velkoobchodní objednávku. A válka, kdy je naráz nutné pořídit doslova všechno, různým vyčuránkům nahrává.

Říkat, že na Ukrajině bujela a dál bují korupce, není nadnesené. To ale neznamená, že je Ukrajina černá díra a žádná pomoc by se jí neměla poskytovat. Bez ní se země neobejde. A většina pomoci se skutečně dostane tam, kde je potřeba. A právě pomoc, ať už vojenská, nebo ekonomická, bránící tomu, aby se Ukrajina změnila ve zhroucený stát, pomáhá ruskou agresi nejen zadržovat, ale útočníka zatlačovat zpět, i když ne tak rychle, jak by si mnozí podporovatelé Kyjeva přáli.

A současně je potřeba říci, že Ukrajina se snaží s korupcí bojovat. Dokazuje to ostatně samotný konec Šapovalova i Reznikova, který se přitom významně zasloužil o to, že Západ začal dodávat Kyjevu těžké zbraně, salvové raketomety HIMARS a nakonec mu dodá i letadla.

Ve vazbě skončil i oligarcha Ihor Kolomojskyj, který přitom pomohl Zelenskému k vítězství v prezidentských volbách. Ale nejde o žádnou hurá akci kvůli tomu, že korupce na Ukrajině znepokojuje západní spojence. Ještě před válkou se Zelenskyj pustil do boje nejen se strukturami spojenými s bývalým prezidentem Petrem Porošenkem, jenž byl také zapleten do různých podivných korupčních schémat, ale taky začal tlačit na energetické společnosti DTEK z portfolia Rinata Achmedova. Ta vydělávala na podivném schématu nákupu uhlí, kdy se i u suroviny vytěžené na Ukrajině zaúčtovávaly náklady na cestu z Rotterdamu, kde je burza.