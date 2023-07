U korejské války se hlavně připomíná, že to byly první horké boje za studené války a že šlo o první zástupný konflikt, v němž se supervelmoci neutkávaly přímo.

Korejská válka však přináší i další mementa. Ukazuje, jak snadno může lokální konflikt přejít v ohromný válečný požár, který si vyžádal skoro čtyři miliony obětí. A to jen proto, že některé z velmocí podpořily ambice nějakého místního vůdce.

Čína se navíc hájila tím, že nemohla bránit svým vojákům, aby přišli na pomoci bratrskému národu – samozřejmě se zbraněmi v ruce. Bylo to podobné, jako když si ruští vojáci brali „dovolenky“, aby mohli pomáhat doněckým separatistům svými zbraněmi.

Svět se kvůli nastalému konfliktu v Koreji ocitl na pokraji jaderné války. Americký generál Douglas MacArthur zvažoval, že by proti dalším přisouvaným dobrovolníkům nasadil jaderné zbraně, aby nemohli přes Mandžusko přicházet do KLDR. To se naštěstí nestalo, protože americký prezident Harry Truman slavného generála odvolal.