Na začátku je policejní hlídka, která provádí silniční kontrolu. Nevíme, co se přesně stalo, ale policista jistí svého kolegu namířenou zbraní. V autě sedí sedmnáctiletý mladík, je tedy evidentní, že nemůže mít řidičský průkaz. Mladík se z ničeho nic rozjede a policista vystřelí. V první chvíli se zdá, že se nic neděje. Následně však žluté auto nabourá a Nahel M. je mrtvý. V každém případě je škoda života.

Aféry se hned zmocnila francouzská extrémní levice, která vidí v Nahelovi francouzského George Floyda. Francouzská levice se však vydala na tenký led, protože místo, aby se snažila celou situaci uklidnit, volá po tvrdém postihu policisty. Mezi lidmi z předměstí ale nejde až tak moc o spravedlnost. Výzvami k násilí a vraždění policistů se to jen na sociálních sítí hemží.

Na celé věci je nejvíc znepokojující šíře nepokojů a míra násilí. Opět díky digitální technice můžeme vidět stovky videí. Skrývat, co se děje ve Francii, jde mnohem hůře než při nepokojích v roce 2005. A na všech sekvencích lze vidět prakticky to stejné. Velmi mladí muži jsou schopni brutálního násilí a ničení prakticky všeho bez jakékoliv známky strachu z následků svého chování. Páchání závažných trestných činů se dopouští s takovou lehkostí, jako by byly pouze postavy v počítačové hře. Lehkost s jakou se násilí dopouští vyvolává oprávněné obavy.