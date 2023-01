KOMENTÁŘ: Green Deal: pohádky a skutečnost - Petr Fiala

Jak to tedy bylo s Green Dealem? Kdo ho schválil, která vláda odsouhlasila rozhodující kroky a kdo se snažil vyjednat dobré podmínky pro české občany a firmy? Fakta jsou jasná a ověřitelná: Green Deal odsouhlasil Andrej Babiš a jeho vláda.

Závazek na stoprocentní snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 a Green Deal jako cestu k jeho dosažení schválila Evropská rada v prosinci 2019. Jednomyslně, tedy se souhlasem tehdejšího premiéra Babiše.

O rok později v prosinci 2020 přijala Evropská rada závazek snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Opět jednomyslně, Andrej Babiš souhlasil i s tímto cílem.

Babišova vláda nevyjednala žádné specifické podmínky ani výjimky pro naši zemi, přestože měla opakovaně možnost do procesu schvalování zasáhnout. Green Deal se za aktivního přispění Andreje Babiše stal realitou.

Jinak návrhy Evropské komise nerozporovala. Spíše naopak, najdeme zde třeba její stanovisko, že „zpoplatnění emisí v oblasti budov a silniční dopravy by mělo přispět k rychlejšímu rozšíření bezemisních technologií, což považujeme za žádoucí“.

Taková byla výchozí situace, za které jsme jako nová vláda do vyjednávání v prosinci 2021 vstoupili. Česká republika neměla možnost politicky ani právně závazky Green Dealu, které přijala Babišova vláda, změnit.

Naše teplárny budou mít zdarma 30 procent volně alokovaných povolenek, což bude znamenat snížení ceny centrálního vytápění, na které je napojeno 1,5 milionu domácností, pokud se teplárny rozhodnou investovat do emisně méně náročného druhu vytápění.

Vytvoření Sociálního klimatického fondu zajistí prostředky pro přímou ochranu nízkopříjmových domácností a České republice to přinese dalších zhruba 50 miliard korun.

Jaké jsou tedy výsledky našeho vyjednávání? ČR získá do roku 2030 více než 1200 miliard Kč, teplárny zdarma část emisních povolenek, systém nových povolenek obsahuje mechanismy proti růstu jejich ceny, rozhodnutí o ukončení prodeje nových spalovacích motorů se přehodnotí v roce 2026.

Když k tomu připočteme např. odložení zákazu využívání ruské ropy pro ČR nebo prosazení jádra coby udržitelné technologie do tzv. taxonomie v červenci 2022, je jasné, že jsme v rámci možností vyjednali pro české občany a firmy výrazné výhody.

Je to velký rozdíl proti výsledkům evropské politiky předcházející vlády, která v EU všechno odsouhlasila, nic pro ČR nevyjednala, ale doma se tvářila jako „statečný bojovník“ proti Bruselu. Jestli to bylo neznalostí a chaosem, který byl pro vládnutí Andreje Babiše typický, nebo to byla záměrná populistická hra s veřejností, není důležité.