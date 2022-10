Hospodářskému rozvoji nepřekážejí jen vysoké daně a byrokracie, ale mnohé společenské zájmy a není nijak snadné prosazovat, co lidé nechtějí. Britská společnost je značně rovnostářská, průzkumy potvrzují, že většina, byť nevelká (39:35), si přeje, aby vláda vyrovnávala rozdíly v životní úrovni, a to i na úkor ekonomického růstu.

Zato ohromná většina si nepochybně vzhledem ke stárnoucí populaci (53:16), i kdyby to mělo postihnout investice do vědy a infrastruktury, přeje větší výdaje na důchody a na zbytnělé státní zdravotnictví, které už dnes stojí polovinu státního rozpočtu, a náklady stále rostou.

Jeden průzkum nedávno zjistil, že si většina lidí (52 procent) nepřeje výstavbu univerzity ve svém městě, protože by přitáhla cizí personál a studenty. V poslední době se projevuje čím dál větší odpor vůči globálnímu trhu a voliči brexitu chtěli omezit imigraci i za cenu mírného poklesu životního standardu.

V Británii se prakticky (tak jako u nás) nedá stavět, majitelé domů se efektivně brání, aby jim za zahrádkou nevyrostlo sídliště (často za pomoci zelených aktivistů a místní samosprávy). Ochrana přírody je prioritou většiny venkovských obyvatel, což platí hlavně o voličích konzervativní strany. Dobře placená karanténa během epidemie (80 procent platu) měla nečekaný dopad, téměř milion lidí se nevrátil do práce a počet závislých na dávkách se zvýšil na 5,3 milionu osob. Mnozí chtějí pracovat z domova.

Bobtnající náklady na jednou zavedený sociální stát omezit nelze a s progresivní daní většina občanů souhlasí a mnozí by ji chtěli zvýšit. Je neuvěřitelné, jak libertariánští politici ztratili smysl pro politickou realitu, snížení daně boháčům nemělo hospodářský význam a ekonomický růst by nenakoplo, zato namíchlo kdekoho. Fiasko konzervativní vlády už nelze do voleb napravit, vždyť zbývají pouze dva roky. Příští koaliční vláda liberálních socialistů, zelených, skotských nacionalistů a tradiční Labouristické sociální demokracie nastolí klasický socialismus vysokých daní a dotací. Bude rozdělovat bídu.