Není to však jediná chyba vlády. Vypustit balónek, že by se v budoucnu mělo jít do důchodu v 68 letech, bylo naprosto nešťastné a znepokojilo většinu obyvatel tak moc, až musel vysvětlovat premiér Petr Fiala, že se to nebude týkat lidí starší 48 let, ale až těch odcházejících do penze po roce 2040, neboť odbory už začaly – zcela pochopitelně – hrozit stávkami. Pochybnost však už byla zaseta. Nemluvě o tom, že zdravotní stav lidí se po šedesátce začíná rychle zhoršovat a po pětašedesáti už má většina vážné nemoci. To si to vláda nedokázala zjistit a musela na to být upozorňována ex post? S pozdějším odchodem do důchodu přitom přichází v době, kdy se věk dožití kvůli covidu zkrátil. Sice se začne zase prodlužovat, takže v třicátých letech už to bude zapomenutý statistický údaj, ale nyní je to ještě velmi citlivé.