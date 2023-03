Když v půlce března padla Silicon Valley Bank (SVB), zdálo se, že je to dáno jejím specifickým zaměřením na podporu start-upů a technologických společností, jejichž akcie v posledních měsících ztrácely na hodnotě, a mnohé – nejenom Muskův Twitter – musely propouštět.

SVB sice byla první, ale ne jediná. Následovala další menší newyorská banka Signature, která byla také specifická – hodně investovala do kryptoměn, což je riziková oblast. Trochu to připomínalo splasknutí dotcomové bubliny na přelomu tisíciletí, kdy se kvůli budoucím výnosům investovalo do internetových firem, které mnohdy nevydělávaly.