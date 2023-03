Vztyčený prostředník je právo dané bohem, rozhodl kanadský soud

Většina lidí by to hodila za hlavu, myslela si své nebo našla jiný způsob, jak si sousedskou hádkou nadále nekomplikovat život, ale Michael Naccache z města Beaconsfield blízko Montrealu si řekl, že to tak nenechá. Když mu v roce 2021 soused Neall Epstein ukázal vztyčený prostředník, dal případ k soudu.