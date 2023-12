Vyškovská zoo vybuduje expozici divokých morčat

„Ta divoká jsou o třetinu menší než domácí. Navíc mají jen hnědou srst, protože ona barevnost, na kterou jsme zvyklí, je výsledkem šlechtění. Jsou také poměrně divoká. Jen tak si je nelze ochočit,“ řekla Právu ředitelka zoo Dagmar Nepeřená. Zahrada před návštěvníky nebude na informačním panelu u nové expozice zastírat ani to, že morčata jsou v Jižní Americe poměrně známou pochoutkou. Jejich maso prý svojí chutí připomíná maso z nutrie.

Divoká morčata má zatím vyškovská zoo v zázemí. Jsou tak plachá, že se před focením ukryla do svých domečků

„Pokládáme za důležité ukázat našim příznivcům, jak se jednotlivé druhy před domestikací vyvíjely. I to je jeden z důvodů, proč novou expozici zřídíme,“ uvedla Nepeřená. Zoo Vyškov chová přes 125 druhů zvířat. Jedním z posledních druhů, který jí ještě schází do netradiční kolekce, je velbloud jednohrbý. I toho chce zoo získat. Velbloudi dvouhrbí mají expozici hned při vstupu do zoo.