V Peru každoročně obnovují 600 let starý tkaný most z dob Inků

Je to rituál, který spojuje jednotlivé komunity, ale i současníky s generacemi předků, věří Kečuové. „Je pro nás otázkou cti tento most obnovovat,“ cituje 34letého studenta Braulia Huilcu agentura AFP .

Lávka i proces její každoroční obnovy byly před deseti lety zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, což z ní udělalo velkou atrakci pro turisty a klíčový zdroj příjmů pro peruánský region Cuzco, kde se nachází i incká pevnost na Machu Picchu.„Pokud bychom s tím skončili, tak by skončila tradice a spolu s ní… i výdělky,“ poznamenal čtyřicetiletý Felipe Hanampa Huamani.

Most tvoří lana spletená ze stébel kostřavy, což je v Jižní Americe běžně rostoucí travina. Poprvé byl na daném místě vybudován asi před 600 lety. Je dlouhý asi 30 metrů, široký 1,2 metru a visí ve výšce zhruba 28 metrů.

V Peru každý rok v červnu obnovují visutý most z dob Inků.

Obyvatelé provincie Canas se každý rok po několik týdnů scházejí, aby připravili materiál na lana. Ženy v barevných sukních srpy sekají kostřavu, svazují ji do otepí, máčejí ve studnách a pak stébla natloukají kameny. Teprve pak z nich splétají provazy. Ty pak muži po úzkých stezkách a příkrých schodech donesou k mostu.

Ženy jsou nepostradatelné v prvních fázích, ale u prací na mostě už být nemohou, protože by podle přesvědčení místních mohly rozzlobit žárlivé vodní víly.

Bezpečnost lidí při obnově mostu má zajistit šaman, který na začátku prací obětuje bohům jehně. Pak muži v barevných čapkách strhnou starý zčernalý most do řeky a začnou stavět nový. Visutý most tvoří několik silných lan, která mají funkci podlážky, a další dvě po stranách pak slouží coby zábradlí. Výměna trvá tři dny a dělníci si práci zpříjemňují žvýkáním listů koky, aby měli na práci energii.