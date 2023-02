Utratil miliony, aby vypadal jako korejská žena. Teď se vrací k mužství

Oli London se narodil jako Angličan, v průběhu let se však nechal inspirovat hudebním žánrem K-pop, který je populární zejména v Jižní Koreji. V roce 2018 prohlásil, že se identifikuje jako Korejec a podstoupil řadu plastických operací, včetně operací nosu, tváří či lícních kostí.

„Najednou jsem si uvědomil, že čím více operací mám, tím nešťastnější jsem,“ řekl London serveru MailOnline. „Uvědomil jsem si, že jsem udělal chybu. Bylo to: Buď budu pokračovat v sebemrzačení, nebo se vrátím ke svému starému já,“ dodal.

Poté, co oznámil svou přeměnu na muže, dostalo se mu spousty podpory i kritiky ze všech stran. „Spousta lidí byla ke mně ohleduplná, konzervativci i křesťané. Transgenderoví aktivisté byli naopak ke mně odporní, nechutní, říkali strašlivé věci,“ popisuje London.

„Jsem terčem nenávistných kampaní, snažili se zrušit vydání mé knihy, vyhrožují mi smrtí, říkají, že bych měl být ukamenován. Jen proto, že jsem řekl, že by děti neměly podstupovat přeměnu a že by se ženy měly cítit bezpečně. Jak je to kontroverzní?“ ptá se.