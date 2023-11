Unikátní sbírka motýlů nestála život ani jednoho

Svérázný muž, jenž má odkroucených už sedm křížků, od malička sbíral brouky a toužil po vysokoškolském studiu s entomologickým zaměřením. To se mu nepoštěstilo, stěžovat si ale odmítá: ze všech profesí, kterými nedostudovaný přírodovědec samouk prošel, si jeho tvořivý duch odnesl důležité poznatky i zkušenosti.

Když skončil čas nesvobody, opustil poslední špatně placené místo a začal se živit tím, co ho bavilo – řezbářstvím, malováním a architekturou zahrad. Všechno podložené hlubokou znalostí přírody.

„Maloval jsem od malička. Když mi byl rok, maminka onemocněla tuberkulózou a během její dlouhé hospitalizace mě měla na starosti babička. Měli hospodu, a tak se měli co ohánět; aby ode mě měli pokoj, dali mi pastelky a omalovánky,“ lakonicky popsal svou cestu k řemeslně poctivému výtvarnému umění.

Probuzený talent se nenechal odradit překážkami. „Ještě před dvacítkou jsem se oženil. Tehdy jsem namaloval pár obrazů a hned se prodaly, tak jsem oficiálně požádal o možnost přivydělávat si a platit z toho daně. To mi ale režim nedovolil, byl jsem mu trnem v oku,“ připomněl poměry za komunistického režimu.

Záhy po sametové revoluci odešel na volnou nohu, což inicioval jeho kamarád řezbář. Výtvarník s obrovským přehledem o přírodě mu kreslil návrhy na výrobu ptáčků. A záhy se pak do řezbařiny pustil sám, čímž probudil k životu další složku svého až neuvěřitelného potenciálu.

„Ať děláte, co děláte, musíte to mít v hlavě. Kdo neumí namalovat obličej nebo reálnou krajinu, není malíř. Se sochařinou je to stejné. Musíte mít představivost,“ dokládá na výsledcích rozsáhlé tvorby.