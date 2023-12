Ukradený artefakt z Pompejí visel téměř 50 let v belgickém domě na schodišti

Raphaëlovi se tyto předměty líbily, a tak si je odvezl domů do vesnice Herzele v belgické provincii Východní Flandry a ve svém domě je nechal nainstalovat na schodiště. Tam zůstaly až do dnešních dnů, kdy se o ně začali zajímat italští odborníci.

Naopak by se možná mohla dočkat i nějaké odměny. Italské úřady totiž pochopitelně chtějí dílo vrátit na původní místo, ale v takovém případě po nich syn Geert bude chtít kompenzaci za to, že rodina tento artefakt uchovala ve výborném stavu.

Zato otec Raphaël v prvé řadě přemýšlí, co se to vlastně stalo. „Je to opravdu šílené. Turisté se celou tu dobu museli dívat na repliku, zatímco originál visel u nás na schodišti,“ řekl serveru 7sur7.