Uklízeč zmařil 20 let výzkumu, vypnul „otravný“ mrazák

Uklízeč na vysoké škole v americkém státě New York před třemi lety nechtěně zničil laboratorní vzorky shromažďované přes 20 let, když po zaslechnutí „otravného alarmu“ vypnul napájení mrazicího boxu. Uvádí to nedávno podaná žaloba školy, o níž tento týden informují americká média. Žalující strana požaduje po úklidové firmě minimálně milion dolarů (21,5 milionu korun), což podle ní odpovídá nákladům na zopakování zmařeného výzkumu.

Foto: Arnd Wiegmann, Reuters Ilustrační foto

Článek V mrazáku na soukromé vysoké škole Rensselaer Polytechnic Institute sídlícím nedaleko newyorské metropole Albany byly uložené „buněčné kultury" a další vzorky, které byly skladovány při teplotě minus 80 stupňů Celsia. Kvůli poruše v září 2020 teplota v úložišti stoupla na minus 78 stupňů, což spustilo upozornění v podobě pravidelného pípání, popisuje žaloba. Pracovníci laboratoře nicméně vyhodnotili, že vzorky lze do opravy v mrazáku nechat, a připevnili na něj vzkaz, že zařízení nesmí být vypnuto a že pípání lze i bez toho zablokovat. Uklízeč najatý firmou Daigle Cleaning Systems se však těmito pokyny neřídil, uvedl právní zástupce školy. Tři dny po poruše zaslechl zvuky, které v pozdější výpovědi označil za „otravný alarm", a vypnul jistič na přívodu elektřiny do laboratoře. Následující den vědci našli mrazák vypnutý a většinu vzorků se jim nepodařilo zachránit. Teplota v mrazáku podle žaloby stoupla na minus 32 stupňů. Pracovníci oddělení veřejné bezpečnosti školy uklízeče vyslechli. Ve zprávě, kterou po rozhovoru sepsali, stojí, že si uklízeč myslel, že jističe zapíná, a nikoli vypíná. Po rozhovoru se pracovníkům zdálo, že uklízeč měl dojem, že dělá správnou věc. Polytechnický institut nežaluje samotného uklízeče, nýbrž úklidovou firmu, která podle školy porušila smlouvu nedbalostí při školení daného pracovníka. Daigle Cleaning Systems v pondělí nezareagovala na žádost o komentář, uvedl deník The Washington Post. Podle žaloby firma svým nezodpovědným počínáním zmařila výzkum fotosyntézy, který mohl být „průlomový" pro rozvoj solárních technologií. V součtu odškodného a právních výdajů požaduje škola více než milion dolarů. „Jen trocha prevence při výcviku zaměstnance by tady měla velký význam. Bohužel bylo vymazáno 20 let výzkumu," řekl právník institutu Michael Ginsberg.