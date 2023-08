Soudce z Klatov mění v létě talár za kombajn

„Odmalička jsme byli zvyklí, že o prázdninách dovolená nebyla, protože je na poli nejvíce práce. Byl to pro mě vždy zážitek. Čekal jsem na to celý rok, až konečně půjdu s taťkou do kabiny,“ vzpomínal 33letý právník.

Hodně si opraví sám

Také letos usedl za volant žacího stroje, k jehož řízení má všechn a oprávnění, a každý den brázdí lány dlouhé hodiny. „Dneska je to úplně jiné než dříve. U ovládání starších strojů musel člověk i trochu myslet, podle plodiny se musely nastavovat například žací lišty. U těch moderních strojů je to už hodně o automatice a je také mnohem větší komfort v kabině včetně klimatizace. Závady nebo poruchy jsou však stále běžné, pořád je to mechanická technika,“ pokračoval Sperk.

Já si vlastně odpočinu od své práce a zároveň pomohu rodičům, protože řidiči kombajnů nejsou

Řadu věci si přitom dokáže opravit sám. „Hodně jsem toho odkoukal a pak si vyzkoušel, že to jde. Každý den pro mě začíná ranní údržbou stroje. Natankujeme, a než se vyjede na pole, namažou se součástky, které dostávají nejvíce zabrat,“ vypočítává. V dětství měl podle svých slov kombajn spojený s nevšedním zážitkem, za studií to pak byla každoroční brigáda, v současné době to bere jako odlehčení a vyčištění si hlavy.

„Já si vlastně odpočinu od své práce a zároveň pomohu rodičům, protože řidiči kombajnů nejsou. A odměna? Dobrá svačina od mamky,“ prozradil dále Sperk, kterému se občas protáhne šichta v kombajnu i přes půlnoc.

Sám už má dvě malé děti. „Klukům jsou tři a pět let. Samozřejmě už se mnou jezdí. U toho staršího pozoruji, že ho to docela bere. Kouká, ptá se. Možná k tomu tíhne, tak uvidíme, jakou cestou půjde,“ usmíval se Sperk, který si sám nakonec vybral úplně jiný obor.

V rodinné firmě nezakotvil

„Na střední mě bavily spíše společenské vědy. Později jsem si oblíbil právničinu a vystudoval ji. Baví mě a snažím se ji dělat naplno,“ vysvětlil, proč nezakotvil v rodinné firmě stejně jako jeho dva sourozenci.

Za stovky odježděných hodin neměl na poli žádný karambol ani se nedostal do nebezpečné situace, kdyby měl vyložené nahnáno. „Ale jedna prekérka tu byla, když mi před šesti lety odešel motor a museli jsme dostat kombajn bez brzd 40 kilometrů do servisu,“ uzavřel.

Sperkovi rodiče se shodli na tom, že synovi učení ve škole šlo, a proto ho nechali jít svou cestou. „Jsme z vesnice, takže tady děti mají trochu jinou výchovu. Jsme rádi, že ctí rodinnou tradici a nezanevřel na ni,“ dodali.