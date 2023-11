Skotské městečko po 200 letech zastavilo na noc zvonkohru. Stovky místních lidí se bouří

Po dobu více než 200 let, co svatostánek stojí, hlaholil zvon v šedesátiminutových odstupech bez ohledu na denní dobu. Nedávno si ale na noční zvonění začali někteří obyvatelé stěžovat.

To se ale nelíbilo tradicionalistům, kteří začali poukazovat na to, že konec nočního vyzvánění „narušil smysl pro sounáležitost a identitu“ obyvatel šestitisícového Beithu. Spustili proto petici za obnovení letitého zvyku, přičemž do čela iniciativy se postavil muž, který už 23 let žije v těsném sousedství kostela postaveného v roce 1810.