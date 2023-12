Prohlásili ji za mrtvou a odvezli do márnice. Pak ale zjistili, že stále dýchá

Devadesátiletá Norma Silveira da Silva byla přijata do nemocnice minulý pátek. Její přítelkyně a pečovatelka Jessica Martins Sili Pereirová uvedla, že žena měla silné bolesti žaludku a nebyla při vědomí. O den později prý jen nakrátko otevřela oči a ještě téhož dne lékaři oznámili, že pacientka zemřela.

Pereirová podle serveru New York Post uvedla, že ženino tělo bylo spěšně odesláno do márnice, aniž by měl kdokoli z pozůstalých šanci se rozloučit.