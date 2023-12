Poněkud přerostlý domácí mazlíček je výborný kamarád a ještě lepší hlídač

„Teď má Bejlynka v šesti letech metrák a dobrá zpráva je, že už dál neroste. V každém případě je to člen domácnosti, na kterého nedám dopustit. Je maximálně čistotná a rozhodně nesmrdí, jak si někteří lidé myslí. A navíc je to mimořádně učenlivé zvíře. Povely jako sedni, lehni, dej pac a podobně zvládla bez problémů a velmi rychle jako třeba i slalom mezi nohama, který dělají lidé se psy,“ vypočítává Alice chytrost šedočerného prasátka, které je na vycházce jako doma, a na každý povel okamžitě reaguje.

„Venku je přátelská v podstatě ke každému, ale doma cizí lidi nesnáší. To je hodně nevrlá,“ doplňuje žena. Chov by si však podle ní měl každý předem řádně promyslet. „Na dovolenou jezdíme střídavě. Bejly s námi jednoduše nemůže jet, bylo by to komplikované,“ dodává.