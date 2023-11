Pomstychtivá žena v Brazílii najela autem do stolu, u nějž popíjel její přítel

Razantně vzala spravedlnost do svých rukou osmnáctiletá žena v brazilském městečku Ouvidor poté, co měla hádku s přítelem. Vzala auto a najela do zahrádky jednoho baru přímo do stolu, kde partner seděl s dalším mužem.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto