Policisté v Ohiu přestrojili koně za duchy, vypadali jako z Ku-klux-klanu

Během pondělního večera vyrazili do ulic městeček okresu Lake County příslušníci jízdní policie v kostýmovaných koních. „Naši jezdci si mysleli, že bude skvělý nápad vyjet do ulic s obřími duchy,“ vysvětloval pro místní pobočku televize FOX šerif Frank Leonbruno poté, co kostýmy na internetu kritizovala řada lidí.