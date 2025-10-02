Policisté v Kalifornii zastavili auto za dopravní přestupek, nikdo jej neřídil.

Článek
Musí se nechat, že policisté z města San Bruno, které leží jižně od San Franciska, si nedělají hlavu z toho, že by se mohli stát terčem posměchu. Na konci září totiž zveřejnili úsměvnou historku, jak chtěli pokutovat řidiče za dopravní přestupek, ale ukázalo se, že za volantem nikdo neseděl.
V rámci policejní akce zaměřené proti řízení pod vlivem alkoholu si jedna z posádek všimla vozu, který se otočil na světelné křižovatce, což není povoleno. Policisté se tedy za autem vydali a zastavili jej, ale řidiče nemohli ani důrazně pokárat, ani mu udělit pokutu. Šlo totiž o autonomně řízený vůz společnosti Waymo.
„Protože uvnitř nebyl živý lidský řidič, nemohli jsme pokutu vypsat, protože v našich formulářích nelze zaškrtnout políčko ‚robot,“ okomentovalo to policejní oddělení s nadhledem na sociálních sítích s dodatkem, že informovalo provozovatele služby o chybě, kterou její auto udělalo.
Společnost Waymo podle svého vyjádření přistupuje k tomuto přestupku se vší vážností. „Situaci zkoumáme a chceme zlepšovat bezpečnost silničního provozu prostřednictvím našich průběžných poznatků a zkušeností,“ sdělila firma deníku The Guardian s tím, že jako první pokus o řešení se nabízejí změny v softwaru. A zdůraznila, že systémy aut jsou navrženy tak, aby silniční pravidla dodržovaly.
Ale zatím to zjevně ještě není úplně dokonalé, a to navzdory skutečnosti, že samořízená auta Waymo jezdí v oblasti Sanfranciského zálivu již od roku 2009, takže musí být k dispozici obrovské množství dat.
The Guardian připomíná například potíže ze začátku letošního roku, kdy muselo být zhruba 1200 vozů dočasně staženo z provozu kvůli softwarové chybě, kvůli níž auta Waymo narážela do různých zábradlí, závor a dalších stacionárních překážek.
V Kalifornii byl již loni schválen zákon, který provoz autonomních vozidel řeší, ale ten začne platit až od července příštího roku. Impulsem k jeho návrhu byla skutečnost, že se tato auta v provozu nezřídka chovala dost nestandardně, když například jela příliš pomalu, parkovala na špatných místech nebo blokovala cestu záchranným složkám.
Podle nového zákona tedy policisté již budou moci porušení dopravních předpisů oficiálně hlásit a případně i postihovat. Provozovatelé pak mimo jiné dostanou povinnost zřídit tísňovou linku, jejímž prostřednictvím budou policisté moci nařídit, aby tato auta do dvou minut opustila lokalitu, kde nemají co dělat. Typicky jde například o místa zásahu záchranných složek nebo z jiných důvodů uzavřené oblasti.