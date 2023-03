Pes z útulku zachránil dítě z hořícího domu

„Běžel zpátky do domu, protože věděl, že moje nejmladší dcera si pořád hraje v ohrádce. Hasiči se ho nejdřív pokoušeli chytit, ale pak jim došlo, co dělá,“ řekla o svém psovi a jeho záchranné misi matka dítěte Janet Kelleyová. Je přesvědčená, že její dcera je v pořádku jen díky obětavosti jejich mazlíčka.

Nyní spolu všichni přebývají společně v jedné dodávce. Kdyby šli bydlet do azylového domu, musel by jejich milovaný kříženec Blue zpátky do útulku, odkud si ho před dvěma lety adoptovali. To pro ně ale nepřipadá v úvahu, zvlášť potom, co Blue vykonal. Rodina proto doufá v pomoc od dárců na platformě GoFundMe.com.