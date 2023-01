Opilec chtěl vykrást kostel, zastavil ho archandělův meč

Alkoholem posilněný dvaatřicetiletý Carlos Alonso přeskočil plot, rozbil skleněné dveře a vstoupil do kostela Krista Krále v mexickém městě Monterrey, aby se poohlédl po něčem cenném. Do oka mu padla socha archanděla Michaela.

Ihned po prvním ošetření eskortovala Alonsa do nemocnice policie. Podle vyjádření Katolické tiskové agentury se do věci vloží prokurátor ihned poté, co se Alonso dostatečně zotaví.