Tygřice - zabiják odmítala jednoho ženicha za druhým, v Brně ji nahradí mladá kočka

„Z Indonésie chceme dovézt současnému partnerovi tygřice Dandysovi novou partnerku, ale Satu si s ohledem na její věk necháme na dožití. Co je u ní špatně, nevíme. Prostě jí žádný tygr nesedl. To je příroda,“ řekl Novinkám mluvčí zoologické zahrady Michal Vaňáč.

Zatím nikdo z veterinářů nenašel odpověď na klíčovou otázku, proč to zatím nevyšlo. Někdejší ředitel zoo Martin Hovorka naznačoval, že Satu má prostě vůči samcům nějaký vnitřní blok a potřebuje dominantního tygra. Podle dalších úvah je možné, že je homosexuální, nicméně to by jí nemělo bránit v tom, aby měla potomky.

Uvidí se, jak se v brněnské zoo povede její náhradnici. „Na jejím získání pilně pracujeme, ale s ohledem na to, jak je to administrativně náročné, si zatím netroufáme říct, kdy bychom náhradu za Satu mohli dovézt. Samozřejmě si přejeme, aby to bylo co nejdříve,“ dodal mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.