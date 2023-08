Něco jsme zaslechli. Pátrači po Nessie narazili jen na tmavou skvrnu a možná i zvuk

„Přijeli k nám lidé z celého světa. Španělsko, Francie, Německo, měli jsme tu i finský pár. Nechyběly zpravodajské týmy z Japonska, Austrálie, Ameriky a bylo to opravdu dobré. Všichni jsme se tak nějak spojili. Bylo to fantastické,“ pochvaloval si.

„Vlny byly opravdu rozbouřené. Lilo jako z konve a na vodě plulo hodně lodí … a já si říkám: ‚Tohle je špatná doba, snažíme se poslouchat Nessie‘, ale je to tak, jak to je,“ dodala.

Paul Nixon, generální ředitel Lochnesského centra, řekl, že má stále pocit, že v jezeře je „něco“, co stojí za to hledat. Věřím, že v hlubinách jezera Loch Ness se skrývá něco velkého," řekl. „Teď nevím, jestli je to příšera – nevím, co to je, ale počítám, že tam dole něco je.“