Návštěvníci pláže na Floridě pomohli uvízlému žralokovi zpět do vody

Zbloudilý predátor si to namířil ke břehu, kde ale uvízl v písku na mělčině a nemohl zpět. Podle listu Miami Herald to byl žralok mako, který patří k větším druhům tohoto mořského dravce a jsou u něj zaznamenány případy, kdy útočil na člověka či na lodě.

Návštěvníci pláže se tedy rozhodli vzít věc do vlastních rukou, a to doslova. Popadli žraloka za ocas a snažili se jej posouvat do větší hloubky. Dravci, jemuž z pootevřené tlamy koukaly hrozivé zuby, se to zjevně nelíbilo, protože sebou mrskal a oháněl se i ocasem, který jinak používá při lovu k omráčení kořisti, nakonec se ale záměr zachránců podařil. Když žralok ucítil, že už pod sebou nemá písek, nakonec v klidu odplul.