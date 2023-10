Nadšenci železnice provozují úzkokolejku v Rajnochovicích

Myšlenka návratu úzkokolejné železnice do Rajnochovic se zrodila v hlavách místních nadšenců asi před dvaceti lety. „Bylo to při jedné z prvních procházek po z části zachovalém tělese bývalé lesní železnice v kopcích. To jsme mysleli na vybudování naučné stezky, jež by tuto železnici připomínala. A v roce 2007 se nám naskytla možnost získat z cihelny v Malenovicích zanedbanou provozuschopnou lokomotivu, výsypné vozy a kolejový materiál,“ zavzpomínal Hegar.