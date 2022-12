Muž uvázl ve vlastním rybníku. Vyprostit ho musel bagr

K události došlo 5. prosince poté, co se majitel rybníka rozhodl ho vypustit a pak šel do bahna na dně hledat ryby, které tam uvázly. To samé ovšem postihlo i jeho samého, když uprostřed zapadl až po pás a nebyl schopen se odtud dostat.

Štěstím v neštěstí bylo, že kousek od rybníka pracoval s bagrem řidič, jehož média uvádějí jako Čchenga, a přispěchal muži na pomoc. Nejprve se snažil vytvořit jámu, do které by odteklo co nejvíce bláta z okolí uvázlého muže, a povolilo tak jeho sevření. Poté se majitel rybníka zachytil ramene bagru a ten ho odnesl do bezpečí.