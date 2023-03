Matka Leonarda da Vinciho byla krásná kavkazská otrokyně, tvrdí historik

„Otroci byli ve Florencii běžní, tak jako v jiných společnostech té doby. Když je přivezli do Itálie, pokřtili je a dostali nová jména. Caterina patřila mezi nejběžnější jména pro otrokyně,“ upozornil v listu The Daily Telegraph profesor Martin Kemp, přední znalec Leonardova života a díla, a dodal: „Víme, že Leonardův otec s otroky obchodoval.“

Vecce soudí, že Caterinu unesli z vlasti Tataři, kteří v té době ovládali stepi na jihu Ukrajiny a v Povolží. Zejména krymští Tataři prosluli nájezdy s cílem získat masy otroků. Ten, kdo Caterinu koupil, prodal zotročenou dívku nejdříve do Cařihradu, do roku 1453 křesťanského. Další prodeje ji zavály do Benátek a pak do Florencie.