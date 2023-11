Kolumbijka vyvázla s pokutou za sex v gondole lanovky nad městem

„Pokuta za natáčení porna v lanovce? To je jako vytrhnout kočce jeden chlup,“ reagoval podle listu Daily Star jeden z místních obyvatel. „Pokuta? Měli by ji poslat do vězení,“ přidal se druhý.

Aktérka prý ale ničeho nelituje. „Je to moje práce a není to poprvé, co se něco takového stalo. Obsah pro dospělé nepřestane existovat. A dopravnímu podniku jsem nezpůsobila žádnou škodu. Když se mám ale zodpovídat, tak to udělám,“ uvedla podle listu El Tiempo.