Japonec jezdil 60 let bez řidičáku. Přišlo se na to náhodou

Pro Tošijukiho Išibašiho nezačal týden vůbec dobře. V pondělí se totiž autem vydal z Himedži do nedalekého města Šišó. Tam ho však zastavil policista, který si všiml, že si senior za volantem nezapnul bezpečnostní pás.

Standardním úkonem je v takových situacích předložení řidičského průkazu, ale v tomto ohledu nemohl pan Išibaši posloužit, protože tento doklad nejenže neměl u sebe, ale on ho neměl vůbec. Podle svých slov o něj totiž přišel někdy kolem dvacítky, ale až do svých dvaaosmdesáti let si nezařídil nový.