Hroch napadl americký pár na líbánkách v Botswaně. Novomanžel už ležel zvířeti v tlamě, žena partnera zachránila

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Drama se odehrálo loni v září a u příležitosti prvního výročí jej Samuel McKee s manželkou Annou odvyprávěli v televizním pořadu Good Morning Britain. Pár ze státu Washington se nechal oddat na pláži v Portugalsku deset dní před svatební cestou na jih Afriky.
Podle magazínu Newsweek chtěli prožít něco nezapomenutelného, což se nakonec stalo, i když jinak, než si přáli. Zamířili do delty řeky Okavango, která je známá jako hroší ráj.
Při plavbě na člunu se náhle ozval hlasitý zvuk, cákání a sténání. Byl to hroch, jenž s otevřenou tlamou útočil na zadní část plavidla.
„Moje první myšlenka byla: ‚Nevypadni z lodi‘. Tak jsem se otočil a chytil obou stran, načež jsem dostal zásah zleva,“ popsal drama Samuel, jehož slova citoval server People. Byl to další hroch, jemuž se podařilo plavidlo převrátit.
Anna i jejich průvodce se ocitli ve vodě, zatímco Samuela už držel v tlamě jeden z tlustokožců. „Zpočátku jsem měl tolik adrenalinu, že jsem necítil ani tak bolest jako spíš sílu, kterou nedokážu popsat,“ pokračoval Samuel.
Jeho žena byla podle svých slov zcela dezorientovaná, když zahlédla manžela ležícího vodorovně v tlamě mohutného zvířete. Aktivoval se v ní režim „boj nebo útěk“.
„Vybrala jsem si boj. Moje myšlenky byly roztříštěné, říkala jsem si ‚to se přece nemůže stát, Sam je mrtvý, Sam umírá‘, zavzpomínala Anna. „Zaťala jsem pěsti, vrhla se na hrocha a začala do něj mlátit,“ pokračovala.
Hroch nakonec Samuela pustil a stáhnul se do bažiny. Anna tak mohla pomoci silně krvácejícímu manželovi na břeh dříve, než zvíře mohlo znovu zaútočit.
V tu chvíli Samuel zjistil, že nemůže hýbat nohama. „Snažil jsem se popojít k Anně, ale moje levá noha prostě nereagovala na nic, co jí říkal mozek,“ řekl dále Samuel.
Osmnáct hodin do nemocnice
Tím nebezpečí ještě neskončilo. V odlehlé lovecké rezervaci je lékařská péče velmi omezená a uplynulo 13 hodin, než dostal léky proti bolesti, a dalších pět hodin, než skončil v péči nemocničních lékařů.
Těžce zraněný muž incident díky akutní operaci přežil. V těle měl dvacet sponek, dostal výživovou sondu a byl napojen na ventilátor. Po roce stále cítí trochu bolesti a nepohodlí.
„Bylo to tehdy dost děsivé, ale máme být za co vděční,“ řekla dále Anna. „Sam je můj nejlepší přítel. Jsme spolu 14 let, jsme středoškolská láska, takže jsme opravdu rádi, že jsme dostali další čas, abychom byli spolu,“ dodala.