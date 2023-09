Hladový medvěd přerušil narozeninový piknik v mexickém parku

Bear in Mexico gatecrashes picnic leaving onlookers frozen https://t.co/g6Su6M0mY6

Zatímco žena statečně zůstala sedět, zakryla synovi tvář a sama sklopila oči, aby se vyhnula všemu, co by medvěd mohl považovat za výzvu.

„Santiago se velmi bojí zvířat včetně koček a psů. Každé zvíře ho děsí,“ řekla matka Silvia Macíasová. „Proto jsem mu zakryla oči. Nechtěla jsem, aby to viděl a začal křičet nebo utíkat. Bála jsem se, že by na to medvěd zareagoval,“ dodala.