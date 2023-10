Hasiči vyjeli k požáru, našli jen plameny na velké televizi

Zároveň s jejich příjezdem si však mladík uvědomil svůj omyl. Nešlo totiž o požár, ale video plápolajícího ohně, které v daném bytě běželo na obrovské televizi. „No jo, chlape, vždyť je to krb, tak co blbněš?“ řekli mu hasiči, když k nim Kieran přišel, aby se ke svému omylu doznal.

To učinil také na sociálních sítích, kde ukázal záběry ohně i příjezd hasičů s otázkou, co by v takovém případě dělali jeho sledující. Ti mu ve většině případů vyjadřovali podporu a chválili jej, že udělal správnou věc. „Je lepší zavolat a zjistit, že to byl falešný poplach, než to ignorovat,“ napsal jeden z uživatelů.