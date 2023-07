Filmový hit Barbie pobláznil nové sběratele panenek.

Jsou ale i tací, které náhlý boom znepokojil. Stěžují si na to, že noví kupci cenných panenek je přeplácí.

„Z velké části jsem přestal sbírat samotné panenky a místo toho investuji do oblečení a doplňků. To, co začalo jako cenově dostupný koníček, se stalo příliš drahým na údržbu,“ napsal jeden ze sběratelů na sociální síti Reddit ve fóru věnovaném tomuto tématu.