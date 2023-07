Fenka měla odpor k vodě, nyní je z ní potápěčská rekordmanka

První pokus nedopadl zcela úspěšně. Schembri držel Misu pevně v náručí a nakráčel s ní do vody. Vyplašená fenka ho poškrábala po celém těle, jak se chtěla dostat co nejdál od studeného a mokrého živlu.

Trpělivý Malťan chodil s Misou k moři alespoň na procházky a házel jí oblázky, které fenka nadšeně aportovala. A jednou, když kámen spadl do louže, Misa stržená hrou bezmyšlenkovitě strčila hlavu do vody, aby kámen vylovila.

„Byla to docela malá louže. Ale šokovalo mě, že si vůbec namočila hlavu. Tak jsem jí kámen házel postupně do větších a větších louží,“ popsal Schembri. Tak to šlo den za dnem a týden za týdnem. Misa sama od sebe začala běhat za svým páníčkem i do moře.