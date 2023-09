Ekolog plaval 500 kilometrů po řece Hudson, aby upozornil na význam péče o vodu

Do Battery Parku na newyorském Manhattanu doplaval ve středu, měsíc po zahájení své cesty v jezeře Lake Tear, které je jedním z pramenů Hudsonu. „Řeky jsou tepnami naší planety, a pokud chceme mít zdravou planetu, musíme mít zdravé řeky,“ řekl Pugh, na něhož na Manhattanu čekali příznivci i tisk.

„Když jsem plaval k Soše Svobody, myslel jsem jen na to, že každá věc, která je nám drahá, závisí pouze na tom, zda budeme schopni pít čistou vodu, dýchat čistý vzduch a starat se o naši planetu, aby byla obyvatelná,“ dodal muž oděný jen do plavek.

Pugh si svou plavbu pečlivě načasoval, aby do New Yorku dorazil těsně před začátkem zasedání Valného shromáždění OSN. Na něm se bude hlasovat o mezinárodní smlouvě o ochraně oceánů, která má chránit biologickou rozmanitost v mezinárodních vodách. A vyzval světové lídry, aby dodržovali loni přijatou konvenci o ochraně biodiverzity. Ta slibuje do roku 2030 ochránit téměř třetinu světové pevniny, vnitrozemských vod a oceánů.