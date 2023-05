Důchodce dostal pokutu za parkování. Raději půjde do vězení, než aby ji platil

Britský důchodce Jamie Jamieson, jemuž je 75 let, se vypravil na vyšetření do města Kingston upon Hull v Yorkshiru, před vchodem do nemocnice však nenašel volné místo. Zaparkoval proto v nedaleké ulici na parkovišti a jak tvrdí, řádně zaplatil za dvě hodiny stání, a to v hotovosti. O to větší překvapení ho čekalo, když mu na konci dubna přišla stolibrová pokuta (2680 korun) za údajně špatné parkování.

