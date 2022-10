Dojemné loučení. Ředitel zoo dal sbohem šimpanzovi, o kterého se staral 25 let

Odcházející ředitel Nikaragujské národní zoo Eduardo Sacasa se 25 let staral o šimpanze Pipa, jako by to byl jeho syn. Teď ale jejich láskyplný vztah končí. Zahradu převzala vláda a na post šéfa dosadila někoho jiného. Záběry ze srdcervoucího loučení sdílela organizace Fauna Silvestre de Nicaragua, kterou Sacasa vede.

Dojemné loučení ředitele zoo se šimpanzem, o kterého se staral 25 letVideo: AP

Článek „Prožili jsme spolu tak dlouhý čas… A teď se s tebou přicházím rozloučit. Musím jít. Pipo, je mi líto, že tě opouštím. Moc se omlouvám, tolik mě to bolí,“ promlouval Sacasa, který byl rovněž hlavním veterinářem v zahradě, ke dnes 38letému Pipovi. Přitom se vzájemně dotýkali, hladili, a dokonce si dali polibek. Šimpanz Pipo pochází ze zoologické zahrady na Kubě, do té nikaragujské se dostal v 11 měsících. Tam se v roce 1997 poprvé setkal se Sacasou. „Ode dne, kdy jsme se poznali, mezi námi panovala dobrá chemie a já jsem si postupně získal jeho náklonnost a přátelství. Je ale také velmi vzteklý, má sílu jako pět mužů a může být velmi nebezpečný,“ sdělil přítomným novinářům. Nepříznivý osud Do té doby nebyl Pipovi osud moc nakloněn. Jako mládě žil v malé kleci ze železných tyčí, která se zhroutila a rozdrtila mu jeho drobnou lebku. Přesto, že ho neurochirurg dal nakonec dohromady, přišel o několik zubů a má poškozený zrak, píše agentura AP. V roce 2012 se mu přihodil další nepříjemný zážitek, když do zoo přišla školní výprava a jedno z dětí hodilo do jeho výběhu batoh, ve kterém byl nůž. Foto: AP Dojemné loučení ředitele zoo se šimpanzem, o kterého se staral 25 let „Díky své inteligenci ho rozepnul, nůž vytáhl, otevřel čepel a nešťastnou náhodou si pořezal obě nohy, přičemž na jedné z nich si způsobil velmi rozsáhlá zranění.“ Od té doby reagoval špatně na dětské skupinky; kousal si staré rány až do masa. Následně bylo rozhodnuto, že když je v zoo moc lidí, nebude pouštěn ven. „S velkou bolestí v srdci, se slzami v očích jen doufám, že tak, jak jsme se o něj 25 let starali, dávali mu hodně citu, hodně lásky, hýčkali ho jako syna, že v tom budou pokračovat i ti noví, kteří budou mít zoo na starost, protože je to velmi vděčné zvířátko,“ poznamenal s dojetím Sacasa.