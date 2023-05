Čáp na Slovensku útočí na svůj vlastní odraz. Poškodil už šest aut

„Je to čáp provokatér. Chodí po vsi a dělá si co chce,“ uvedl další poškozený Matej Krivda. „Cokoli, co zrcadlí jeho obraz, vnímá jako soka a snaží se ho vyhnat z lokality,“ vysvětlila chování čápa Anna Macková ze správy chráněné krajinné oblasti Východní Karpaty. „Je to reakce čápa v době, kdy sedí na vejcích a potřebuje chránit teritorium před cizími čápy, aby mu nevyžrali potravu,“ doplnil odborník na čápy Miroslav Fulín.