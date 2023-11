„Blížil se ke mně po chodníku.“ Lev uprchlý z cirkusu několik hodin děsil italské město

Zpočátku to vypadalo jako vtip, když se první záběry šelmy objevily na sociálních sítích, jakmile však starosta města Alessandro Grando vydal oficiální varování, v němž vyzýval k „nejvyšší opatrnosti“, bylo jasné, že žerty musí stranou.

„Požádala jsem jednoho řidiče, aby mě pustil do svého auta. Ten lev se ke mně blížil po chodníku,“ vylíčila vypjaté chvíle paní Laura. Podle dalšího svědectví jedna žena křičela na své děti, aby si do jednoho z vozidel rychle nasedly.

Chvíle strachu skončily po desáté hodině večerní, kdy pátrací skupiny vytáhly omámeného lva s pomocí lan na auto a předaly ho zpět do cirkusu.

V Itálii opět vzplála diskuse o přijetí zákona, který by cirkusům zakázal představení se zvířaty. Požaduje to především italský Svaz ochránců zvířat LAV. Ten jako příklad, že to jde, uvedl kanadskou zábavní společnost Cirque du Soleil, jejíž soubory se zvířaty nevystupují.