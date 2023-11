Australská kapela se zlobí, že její píseň slouží k rozhánění bezdomovců

Starosta Bunbury Jaysen de San Miguel listu The Washington Post potvrdil, že se nad pódiem nepřetržitě šířily tóny skladby Hot Potato (Horká brambora), ale popřel, že by účelem bylo přimět bezdomovce k odchodu. Kapela nicméně městskou radu vyzvala, aby s přehráváním songu přestala.

A není to ani poprvé, co ve městě padlo obvinění, že se radní snaží bezdomovce odradit pomocí muziky - v roce 2016 si k tomuto účelu zvolili nepřetržité přehrávání skladby I Go to Rio (Jedu do Ria) od australského písničkáře Petera Allena.