Angličan se dvě noci loučil se svobodou, třetí den vyhrál půlmaraton

View this post on Instagram

V závodě to vůbec nebylo poznat, když Ollie zvítězil v dost slušném čase 1:10:01 s více než minutovým náskokem na druhého v pořadí. A to ještě na trati řešil několik problémů. Do vedení se dostal zhruba na 13. kilometru v kopci, který se ukázal být „opravdu hrozný“, a od zhruba 16. kilometru na něj dolehla menší krize.