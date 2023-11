Američtí vědci přišli s nápadem, jak změřit opilost pomocí jazykolamů

Na základě výsledků hlasové analýzy byli schopni s 98procentní přesností určit projevy, které vznikly pod vlivem alkoholu. Průkazný byl jejich test už od hladiny 0,8 promile alkoholu v krvi, což je v USA limit tolerance pro řidiče, informoval web The Guardian .

Studie zveřejněná v odborném časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs se uskutečnila jen s omezeným vzorkem osmnácti respondentů. Výzkumníci proto upozornili, že budoucí využitelnost bude závislá na sběru většího množství dat od různých lidí. Analýzu totiž může ovlivnit etnický původ nebo situace, za které se hlas nahrává. A samozřejmě vyjadřovací schopnost každého člověka. Některým lidem totiž není rozumět, ani když jsou střízliví.