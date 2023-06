Američanovi se zdálo, že se mu někdo vloupal do bytu. Postřelil sám sebe

Dvaašedesátiletý Mark Dicara z amerického státu Illinois čelí obvinění z nepovoleného držení a nedbalostního použití zbraně. Střelcem i postřeleným byl však on sám. Zdál se mu totiž sen, že se mu vloupal do bytu zloděj. A to natolik živý, že muž omylem postřelil sám sebe.

Dicara ke střelbě použil svůj revolver ráže 357 Magnum. Zástupci šerifa z vesnice Lake Barrington, kde Dicara žije, uvedli, že k výstřelu došlo 10. dubna kolem desáté hodiny večer. Na pozemku rezidence nebyl odhalen žádný zloděj, šlo tedy opravdu pouze o Dicarův sen. Informoval o tom server CBS News. Na místo vyjeli zástupci šerifa poté, co obdrželi telefonát oznamující osobu se střelným zraněním v rezidenci. Po příjezdu našli Dicaru se střelným poraněním nohy. Ztratil podle jejich slov značné množství krve. Později bylo zjištěno, že mu střela prošla nohou a uvízla v povlečení, takže nikdo jiný nebyl zraněn. Policisté po nalezení přiložili Dicarovi na nohu škrtidlo a převezli ho do jedné z nemocnic v okolí. Zbraň držel nelegálně Během následného vyšetřování úřady zjistily, že Dicara nemá průkaz držitele střelné zbraně, revolver tak vlastní nelegálně. Identifikační průkaz střelce (který musí mít ve státě Illionois každý vlastník zbraně) mu byl již dříve odebrán. Nesdělily podrobnosti o tom, proč. Státní zastupitelství okresu Lake County schválilo pro Dicaru dvě obvinění, a to z držení střelné zbraně bez platného průkazu a z nedbalostního použití střelné zbraně. V pondělí byl zadržen a po složení kauce vy výši 150 tisíc dolarů (přibližně 3,3 milionu korun) byl propuštěn. Soud ho čeká na konci měsíce června.